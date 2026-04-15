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PALLADIUM del 14/04/2026

Finanza
PALLADIUM del 14/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 aprile

Allunga timidamente il passo il metallo prezioso, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,48%.

L'esame di breve periodo del palladio classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.593,2 e primo supporto individuato a 1.546,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1.640,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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