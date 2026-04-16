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Analisi Tecnica: indice DAX del 15/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 15/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 aprile

Sostanzialmente invariata la seduta per il principale indice di Francoforte, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Tecnicamente, il DAX è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 24.174,8, mentre il supporto più immediato si intravede a 23.850,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 24.499.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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