Analisi Tecnica: indice DAX del 15/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 aprile
Sostanzialmente invariata la seduta per il principale indice di Francoforte, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Tecnicamente, il DAX è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 24.174,8, mentre il supporto più immediato si intravede a 23.850,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 24.499.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)