Milano 9:33
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Borsa: Seduta rialzista per Shanghai, in guadagno dello 0,72%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 4.055,55 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta rialzista per Shanghai, in guadagno dello 0,72%
Shanghai amplia la performance positiva dello 0,72% e chiude a 4.055,55 punti.
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