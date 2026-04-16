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Borsa: Seduta rialzista per Shanghai, in guadagno dello 0,72%
L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 4.055,55 punti
In breve
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Finanza
16 aprile 2026 - 09.20
Shanghai amplia la performance positiva dello 0,72% e chiude a 4.055,55 punti.
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