Milano 11:58
48.243 +0,18%
Nasdaq 15-apr
26.205 0,00%
Dow Jones 15-apr
48.464 -0,15%
Londra 11:58
10.597 +0,36%
Francoforte 11:58
24.146 +0,33%

Natural Gas (Amsterdam) a 42,12 euro per Megawatt-Ora alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 42,12 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 42,12 euro/MWH alle 11:30.
Condividi
```