Analisi Tecnica: indice DAX del 16/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 aprile
Moderatamente al rialzo la prestazione del principale indice di Francoforte, che chiude con una variazione percentuale dello 0,36%.
Tecnicamente, il DAX è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 24.291,8, mentre il supporto più immediato si intravede a 23.879,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 24.703,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)