Milano 9:32
48.231 +0,42%
Nasdaq 16-apr
26.333 0,00%
Dow Jones 16-apr
48.579 +0,24%
Londra 9:32
10.580 -0,10%
24.197 +0,18%

Analisi Tecnica: indice DAX del 16/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 16/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 aprile

Moderatamente al rialzo la prestazione del principale indice di Francoforte, che chiude con una variazione percentuale dello 0,36%.

Tecnicamente, il DAX è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 24.291,8, mentre il supporto più immediato si intravede a 23.879,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 24.703,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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