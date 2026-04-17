Milano 12:35
48.355 +0,68%
Nasdaq 16-apr
26.333 0,00%
Dow Jones 16-apr
48.579 +0,24%
Londra 12:35
10.566 -0,23%
Francoforte 12:35
24.295 +0,58%

Natural Gas (Amsterdam) a 41,56 euro per Megawatt-Ora alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 41,56 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 41,56 euro/MWH alle 11:30.
Condividi
```