Analisi Tecnica: EUR/USD del 19/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 aprile
Lieve ribasso per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude in flessione dello 0,25%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1,1777. Primo supporto visto a 1,1712. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1,1691.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)