PALLADIUM del 19/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 aprile
Ottima performance per il metallo prezioso, che ha terminato in rialzo attestandosi a 1.589.
Il quadro tecnico di breve periodo del palladio mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1.597,3. Rischio di discesa fino a 1.572,3 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1.622,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)