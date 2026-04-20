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Piazza Affari: il settore beni di consumo italiano scende verso 122.302,37 punti
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Finanza
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Indici settoriali
20 aprile 2026 - 17.00
Si abbattono le vendite sul
comparto dei beni di largo consumo
, che continua la giornata a 123.104,14 punti, in forte calo del 2,50%.
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