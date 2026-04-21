Milano
17:35
47.903
-0,63%
Nasdaq
20:29
26.523
-0,25%
Dow Jones
20:29
49.217
-0,46%
Londra
17:35
10.498
-1,05%
Francoforte
17:35
24.271
-0,60%
Martedì 21 Aprile 2026, ore 20.46
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 1,1733 dollari alle 19:30
Cambi: euro a 1,1733 dollari alle 19:30
In breve
,
Finanza
21 aprile 2026 - 19.30
Euro a 1,1733 sul dollaro alle 19:30.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 1,17 dollari alle 15:41
Cambi: euro a 1,1537 dollari alle 08:30
Cambi: euro a 1,1802 dollari alle 15:41
Cambi: euro a 1,1527 dollari alle 19:30
Titoli e Indici
Eur/Usd
-0,49%
Altre notizie
Cambi: euro a 1,179 dollari alle 19:30
Cambi: euro a 1,1545 dollari alle 11:30
Cambi: euro a 1,1521 dollari alle 19:30
Cambi: euro a 1,1529 dollari alle 15:41
Cambi: euro a 1,1554 dollari alle 15:41
Cambi: euro a 1,1843 dollari alle 15:41
Guide
Insider trading: come funziona, origini e quali sono le regole oggi
L’insider trading è l’uso illecito di informazioni privilegiate, cioè sicure, non ancora pubbliche e potenzialmente in grado di influenzare il prezzo di strumenti finanziari, per comprare, vendere o...
leggi tutto