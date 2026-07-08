Milano 15:25
52.031 -0,81%
Nasdaq 7-lug
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Dow Jones 7-lug
52.925 -0,25%
Londra 15:25
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Francoforte 15:24
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Cambi: euro a 1,1406 dollari alle 11:30

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