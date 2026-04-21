Milano 17:35
47.903 -0,63%
Nasdaq 20:32
26.544 -0,17%
Dow Jones 20:32
49.238 -0,41%
Londra 17:35
10.498 -1,05%
Francoforte 17:35
24.271 -0,60%

Oro: 4.700,63 dollari alle 19:30

In breve, Finanza
Oro: 4.700,63 dollari alle 19:30
L'Oro vale 4.700,63 dollari l'oncia (-2,49%) alle 19:30.
Condividi
```