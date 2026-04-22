Analisi Tecnica: indice DAX del 21/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 aprile
Giornata pressoché debole per il principale indice di Francoforte, che ha terminato in calo a 24.270,9.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 24.626,5. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 23.991. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 23.711,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)