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New York: performance negativa per T-Mobile US

Migliori e peggiori
New York: performance negativa per T-Mobile US
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia telefonica mobile statunitense, con una flessione del 3,24%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di T-Mobile US rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di T-Mobile US che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 187,3 USD. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 192,2. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 185,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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