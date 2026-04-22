New York: performance negativa per T-Mobile US

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia telefonica mobile statunitense , con una flessione del 3,24%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di T-Mobile US rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di T-Mobile US che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 187,3 USD. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 192,2. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 185,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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