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/ Borsa: Frazionale rialzo per Shanghai che porta a casa un mediocre +0,27%
Borsa: Frazionale rialzo per Shanghai che porta a casa un mediocre +0,27%
L'Indice della Borsa di Shanghai chiude la seduta a 4.093,25 punti
In breve
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Finanza
23 aprile 2026 - 09.20
Shanghai riporta un guadagno dello 0,27%, terminando a 4.093,25 punti.
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