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Borsa: Frazionale rialzo per Shanghai che porta a casa un mediocre +0,27%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude la seduta a 4.093,25 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale rialzo per Shanghai che porta a casa un mediocre +0,27%
Shanghai riporta un guadagno dello 0,27%, terminando a 4.093,25 punti.
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