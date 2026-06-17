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Borsa: Frazionale rialzo per Shanghai che porta a casa un mediocre +0,28%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude la seduta a 4.108,08 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale rialzo per Shanghai che porta a casa un mediocre +0,28%
Shanghai riporta un guadagno dello 0,28%, terminando a 4.108,08 punti.
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