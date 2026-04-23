Milano
17:35
47.907
+0,26%
Nasdaq
20:12
26.759
-0,66%
Dow Jones
20:12
49.195
-0,60%
Londra
17:35
10.457
-0,19%
Francoforte
17:35
24.155
-0,16%
Giovedì 23 Aprile 2026, ore 20.29
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 1,1684 dollari alle 19:30
Cambi: euro a 1,1684 dollari alle 19:30
In breve
,
Finanza
23 aprile 2026 - 19.30
Euro a 1,1684 sul dollaro alle 19:30.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 1,1684 dollari alle 11:30
Cambi: euro a 1,17 dollari alle 15:41
Cambi: euro a 1,1791 dollari alle 15:41
Cambi: euro a 1,1623 dollari alle 15:41
Titoli e Indici
Eur/Usd
-0,19%
Altre notizie
Cambi: euro a 1,1609 dollari alle 19:30
Cambi: euro a 1,1801 dollari alle 19:30
Cambi: euro a 1,159 dollari alle 08:30
Cambi: euro a 1,1585 dollari alle 11:30
Cambi: euro a 1,1525 dollari alle 15:41
Cambi: euro a 1,1802 dollari alle 15:41
Guide
Insider trading: come funziona, origini e quali sono le regole oggi
L’insider trading è l’uso illecito di informazioni privilegiate, cioè sicure, non ancora pubbliche e potenzialmente in grado di influenzare il prezzo di strumenti finanziari, per comprare, vendere o...
leggi tutto