Milano 17:35
52.849 +0,31%
Nasdaq 18-giu
30.406 0,00%
Dow Jones 18-giu
51.565 +0,14%
Londra 17:45
10.363 -0,35%
Francoforte 17:35
24.986 -0,16%

Cambi: euro a 1,1471 dollari alle 19:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1471 dollari alle 19:30
Euro a 1,1471 sul dollaro alle 19:30.
Condividi
```