New York: calo per Nvidia

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il chipmaker , con una flessione del 2,18%.



La tendenza ad una settimana di Nvidia è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico della società di chip è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 202 USD, mentre il primo supporto è stimato a 196,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 207,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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