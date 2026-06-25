Milano 17:17
51.596 -0,08%
Nasdaq 17:17
29.232 +0,04%
Dow Jones 17:17
52.246 +0,77%
Londra 17:17
10.527 +0,62%
Francoforte 17:18
24.976 +0,95%

New York: performance negativa per Nvidia

Migliori e peggiori, In breve
New York: performance negativa per Nvidia
Ribasso composto e controllato per il chipmaker, che presenta una flessione del 2,78% sui valori precedenti.
Condividi
```