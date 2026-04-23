Milano 17:35
47.907 +0,26%
Nasdaq 18:23
26.928 -0,03%
Dow Jones 18:23
49.391 -0,20%
Londra 17:35
10.457 -0,19%
Francoforte 17:35
24.155 -0,16%

New York: si muove a passi da gigante Microchip Technology

Migliori e peggiori, In breve
New York: si muove a passi da gigante Microchip Technology
Rialzo per il grosso chip maker americano, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 9,29%.
Condividi
```