New York: Microchip Technology in forte discesa

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il grosso chip maker americano , che esibisce una perdita secca del 6,97% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Microchip Technology rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di breve periodo di Microchip Technology evidenzia un declino dei corsi verso area 85,85 USD con prima area di resistenza vista a 90,26. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 84,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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