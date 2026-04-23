Milano 14:18
47.825 +0,08%
Nasdaq 22-apr
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Dow Jones 22-apr
49.490 +0,69%
Londra 14:18
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Francoforte 14:18
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Petrolio a 94,56 dollari alle 12:23

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 94,56 dollari alle 12:23
Prezzo del greggio Wti a 94,56 dollari per barile alle 12:23.
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