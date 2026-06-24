Milano 16:01
51.692 -0,64%
Nasdaq 16:01
29.357 +0,03%
Dow Jones 16:01
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Londra 16:01
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Francoforte 16:01
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Petrolio a 70,08 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 70,08 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 70,08 dollari per barile alle 15:40.
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