Milano 17:35
47.907 +0,26%
Nasdaq 18:23
26.928 -0,03%
Dow Jones 18:23
49.391 -0,20%
Londra 17:35
10.457 -0,19%
Francoforte 17:35
24.155 -0,16%

Piazza Affari: in calo il settore beni di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: in calo il settore beni di consumo italiano
Giornata negativa per il comparto dei beni di largo consumo, che continua la seduta a 120.207,75 punti, in calo dello 0,73%.
Condividi
```