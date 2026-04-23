Salesforce in discesa a New York

(Teleborsa) - Retrocede molto il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti , che esibisce una variazione percentuale negativa dell'8,52%.



La tendenza ad una settimana di Salesforce è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di breve periodo di Salesforce sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 177,2 USD. Possibile una discesa fino al bottom 171,8. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 182,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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