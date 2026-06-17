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New York: in calo Salesforce

Migliori e peggiori, In breve
New York: in calo Salesforce
Ribasso composto e controllato per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che presenta una flessione del 2,13% sui valori precedenti.
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