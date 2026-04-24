Milano 9:34
47.588 -0,67%
Nasdaq 23-apr
26.783 0,00%
Dow Jones 23-apr
49.310 -0,36%
Londra 9:34
10.412 -0,43%
24.164 +0,04%

Analisi Tecnica: indice DAX del 23/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 23/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 aprile

Seduta sostanzialmente invariata per il principale indice di Francoforte, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,16%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del DAX. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 24.520, con il supporto più immediato individuato in area 23.973,2. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 23.790,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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