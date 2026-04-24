Milano 12:34
47.466 -0,92%
Nasdaq 23-apr
26.783 0,00%
Dow Jones 23-apr
49.310 -0,36%
Londra 12:34
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Francoforte 12:34
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Cambi: euro a 0,8668 sterline alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8668 sterline alle 11:30
Euro a 0,8668 sulla sterlina inglese alle 11:30.
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