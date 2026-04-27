Milano 12:10
47.771 +0,24%
Nasdaq 24-apr
27.304 0,00%
Dow Jones 24-apr
49.231 -0,16%
Londra 12:10
10.392 +0,13%
Francoforte 12:10
24.274 +0,60%

Analisi Tecnica: indice DAX del 24/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 24/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 aprile

Andamento piatto per il principale indice di Francoforte, che propone sul finale un -0,11%.

Le implicazioni di medio periodo del DAX confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 24.321,5 con primo supporto visto a 24.032,7. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 23.936,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```