Analisi Tecnica: indice DAX del 24/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 aprile
Andamento piatto per il principale indice di Francoforte, che propone sul finale un -0,11%.
Le implicazioni di medio periodo del DAX confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 24.321,5 con primo supporto visto a 24.032,7. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 23.936,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)