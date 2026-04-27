Francoforte: risultato positivo per Commerzbank

(Teleborsa) - Scambia in profit la banca tedesca , che lievita dell'1,89%.



La tendenza ad una settimana di Commerzbank è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 34,7 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 34,46. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 34,34.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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