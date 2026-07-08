UniCredit arriva al 47,6% di Commerzbank con OPS che chiude con adesioni al 17,6%

I risultati

(Teleborsa) - UniCredit ha comunicato che, a seguito dell'offerta pubblica di acquisto volontaria su Commerzbank , sono state apportate in adesione azioni rappresentative del 17,60% del capitale sociale di Commerzbank, un risultato che la banca guidata da Andrea Orcel descrive come "ben oltre le aspettative iniziali".



Tale quota, sommata alla partecipazione detenuta direttamente, pari al 26,77%, e agli strumenti finanziari che conferiscono il diritto di richiedere la consegna fisica di una quota del 3,22%, porta la posizione complessiva di UniCredit al 47,59% del capitale di Commerzbank.



La posizione del 47,59% corrisponde al 49,65% dei diritti di voto di Commerzbank, in quanto le azioni proprie non conferiscono diritto di voto. La percentuale salirà comunque a tale livello una volta che Commerzbank avrà effettuato l'annullamento delle azioni proprie, operazione che la banca si è impegnata a realizzare.



La conclusione dei periodi di offerta pubblica di acquisto rappresenta "un ulteriore passo avanti nell'attuazione dell'investimento strategico di UniCredit in Commerzbank", si legge in una nota. UniCredit "continuerà a ricercare un dialogo costruttivo con tutte le parti interessate, proseguendo al contempo i necessari iter regolamentari e autorizzativi connessi al proprio investimento".

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