New York: in calo McDonald's

(Teleborsa) - Composto ribasso per il gigante del fast food , in flessione dell'1,93% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di McDonald's è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di McDonald's mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 291,8 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 296,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 290,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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