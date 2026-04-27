New York: in calo McDonald's
(Teleborsa) - Composto ribasso per il gigante del fast food, in flessione dell'1,93% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di McDonald's è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di McDonald's mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 291,8 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 296,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 290,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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