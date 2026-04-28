Analisi Tecnica: EUR/USD del 27/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 aprile
Giornata fiacca per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,12%.
La tendenza di breve dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 1,1734 e supporto a 1,1697. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 1,1771.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)