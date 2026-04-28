Milano 12:16
48.176 +1,05%
Nasdaq 27-apr
27.306 0,00%
Dow Jones 27-apr
49.168 -0,13%
Londra 12:16
10.358 +0,36%
Francoforte 12:16
24.099 +0,06%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 27/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 27/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 aprile

Giornata fiacca per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,12%.

La tendenza di breve dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 1,1734 e supporto a 1,1697. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 1,1771.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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