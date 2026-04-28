Milano 12:17
48.191 +1,09%
Nasdaq 27-apr
27.306 0,00%
Dow Jones 27-apr
49.168 -0,13%
Londra 12:17
10.361 +0,39%
Francoforte 12:17
24.101 +0,07%

Analisi Tecnica: indice DAX del 27/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 27/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 aprile

Sostanziale invarianza per il principale indice di Francoforte, che archivia la seduta con un -0,19%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 24.208,4. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 24.021,1. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 23.958,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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