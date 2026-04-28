New York: nuovo spunto rialzista per PepsiCo

(Teleborsa) - Bene la società di alimenti e bevande , con un rialzo dell'1,89%.



La tendenza ad una settimana di PepsiCo è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di PepsiCo suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 155,5 USD con tetto rappresentato dall'area 158,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 154.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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