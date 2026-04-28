New York: nuovo spunto rialzista per PepsiCo
(Teleborsa) - Bene la società di alimenti e bevande, con un rialzo dell'1,89%.
La tendenza ad una settimana di PepsiCo è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di PepsiCo suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 155,5 USD con tetto rappresentato dall'area 158,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 154.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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