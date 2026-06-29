New York: rosso per PepsiCo

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società di alimenti e bevande , che mostra un decremento del 2,29%.



Il trend di PepsiCo mostra un andamento in sintonia con quello del Nasdaq 100 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





La situazione di medio periodo di PepsiCo resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 141 USD. Supporto visto a quota 136,6. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 145,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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