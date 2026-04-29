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/ Borsa: Frazionale rialzo per Shanghai che porta a casa un mediocre +0,52%
Borsa: Frazionale rialzo per Shanghai che porta a casa un mediocre +0,52%
L'Indice della Borsa di Shanghai chiude la seduta a 4.107,51 punti
In breve
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Finanza
29 aprile 2026 - 09.20
Shanghai riporta un guadagno dello 0,52%, terminando a 4.107,51 punti.
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