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Cambi: euro a 0,8668 sterline alle 11:30
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Finanza
29 aprile 2026 - 11.30
Euro a 0,8668 sulla sterlina inglese alle 11:30.
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