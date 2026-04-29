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Francoforte: luce verde per Fuchs Petrol

Migliori e peggiori, Energia, In breve
Francoforte: luce verde per Fuchs Petrol
Protagonista la società petrolifera tedesca, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 9,63%.
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