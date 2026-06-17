Milano 9:59
52.330 -0,20%
Nasdaq 16-giu
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Dow Jones 16-giu
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Londra 9:59
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Francoforte: performance negativa per ThyssenKrupp

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: performance negativa per ThyssenKrupp
Retrocede il produttore di acciaio, con un ribasso del 2,01%.
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