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Male Solaria sul mercato azionario di Madrid

Migliori e peggiori, In breve
Male Solaria sul mercato azionario di Madrid
Si muove in perdita l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,00% sui valori precedenti.
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