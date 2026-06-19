Milano 16:17
52.971 +0,54%
Nasdaq 18-giu
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Dow Jones 18-giu
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Londra 16:17
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Francoforte 16:17
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Male IBM sul mercato azionario di New York

Migliori e peggiori, In breve
Male IBM sul mercato azionario di New York
Ribasso scomposto per la "Big Blue", che esibisce una perdita secca del 5,05% sui valori precedenti.
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