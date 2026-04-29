New York: Intel, quotazioni alle stelle
(Teleborsa) - Protagonista il principale produttore di chip, che mostra un'ottima performance, con un rialzo dell'11,12%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Intel evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso dei semiconduttori rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Intel è in rafforzamento con area di resistenza vista a 96,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 88,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 104,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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