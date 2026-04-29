New York: Intel, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Protagonista il principale produttore di chip , che mostra un'ottima performance, con un rialzo dell'11,12%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Intel evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso dei semiconduttori rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Intel è in rafforzamento con area di resistenza vista a 96,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 88,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 104,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```