New York: performance negativa per Nvidia

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il chipmaker , che presenta una flessione dell'1,82% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Nvidia più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di breve periodo della società di chip sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 211,8 USD. Possibile una discesa fino al bottom 207,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 216.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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