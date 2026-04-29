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Piazza Affari: andamento negativo per il settore beni di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: andamento negativo per il settore beni di consumo italiano
Perde terreno il comparto dei beni di largo consumo, che retrocede a 118.816,63 punti, ritracciando dell'1,06%.
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