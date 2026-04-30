Milano 10:23
47.486 -0,65%
Nasdaq 29-apr
27.187 0,00%
Dow Jones 29-apr
48.862 -0,57%
Londra 10:23
10.258 +0,44%
Francoforte 10:23
23.891 -0,26%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 29/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 29/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 aprile

Giornata fiacca per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,32%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1,1707. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1,1662. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1,1647.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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