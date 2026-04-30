Milano 10:24
47.489 -0,64%
Nasdaq 29-apr
27.187 0,00%
Dow Jones 29-apr
48.862 -0,57%
Londra 10:24
10.259 +0,45%
Francoforte 10:24
23.897 -0,24%

Analisi Tecnica: indice DAX del 29/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 29/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 aprile

Contenuto ribasso per il principale indice di Francoforte, che archivia la sessione in flessione dello 0,27%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del DAX, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 24.088,5. Primo supporto visto a 23.887,6. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 23.820,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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