Analisi Tecnica: indice DAX del 29/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 aprile
Contenuto ribasso per il principale indice di Francoforte, che archivia la sessione in flessione dello 0,27%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del DAX, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 24.088,5. Primo supporto visto a 23.887,6. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 23.820,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)