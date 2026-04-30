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Francoforte: calo per Commerzbank

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per Commerzbank
Composto ribasso per la banca tedesca, in flessione del 3,30% sui valori precedenti.
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