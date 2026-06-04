Francoforte: positiva la giornata per Commerzbank
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la banca tedesca, in guadagno dell'1,84% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Commerzbank mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,04%, rispetto a -0,97% dell'indice della Borsa di Francoforte).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della banca d'affari. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 37,35 Euro. Primo supporto visto a 36,61. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 36,13.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```